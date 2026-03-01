Superclásico 199: Colo Colo llega en alza y la U busca salir del fondo

El fútbol chileno vivirá una nueva jornada histórica este domingo a las 18:00 horas, cuando Colo Colo reciba a Universidad de Chile en el estadio Monumental por el Superclásico 199, un duelo que enfrenta a dos equipos con realidades diametralmente opuestas en el inicio de la Liga de Primera 2026.

El conjunto albo llega en un momento favorable. Pese a algunas dudas en su funcionamiento, los dirigidos por Fernando Ortiz acumulan tres victorias consecutivas, resultados que los mantienen en la parte alta de la tabla y con la posibilidad de convertirse en líderes si logran imponerse a su archirrival.

Entre las novedades del Cacique destaca el regreso del delantero argentino Javier Correa, quien superó problemas físicos y volvería a la titularidad, reforzando un ataque que buscará marcar diferencias desde el inicio.

Con este escenario, Colo Colo formaría con Fernando de Paul en portería; Jeyson Rojas, Jonathan Villagra, Joaquín Sosa y Diego Ulloa en defensa; Arturo Vidal, Tomás Alarcón y Felipe Méndez en el mediocampo; Claudio Aquino como enlace; y la dupla ofensiva compuesta por Maximiliano Romero y Correa.

La realidad de Universidad de Chile es opuesta. El equipo azul aún no conoce la victoria en las primeras cuatro fechas y suma apenas tres puntos, ubicándose en el penúltimo lugar de la tabla, en plena zona de descenso.

El cuadro dirigido por Francisco Meneghini además enfrenta complicaciones físicas, tras la lesión del mediocampista ofensivo Lucas Assadi y las molestias del lateral Felipe Salomoni, factores que aumentan la presión sobre el plantel de cara al clásico.

La U formaría con Gabriel Castellón; Nicolás Ramírez, Franco Calderón y Matías Zaldivia; Fabián Hormazábal, Charles Aránguiz, Israel Poblete y Marcelo Morales; Javier Altamirano; Juan Martín Lucero y Eduardo Vargas, en busca de un triunfo que les permita revertir su crisis deportiva y recuperar la confianza de su hinchada.

PURANOTICIA