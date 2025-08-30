Súper puntero del Campeonato Nacional: Coquimbo volvió a ganar y afianzó su liderato exclusivo

Justo en el día de su cumpleaños número 67, Coquimbo Unido superó por la cuenta mínima a Huachipato en Talcahuano y se consolidó como súper puntero del Campeonato Nacional, alimentando la ilusión de bajar su primera estrella.

Luego de su victoria sobre Deportes La Serena, el cuadro acerero buscaba dar la sorpresa y batir al sólido líder del torneo, que llegaba al encuentro de con un invicto de 13 partidos, con racha de nueve victorias consecutivas incluida. La última derrota de los pupilos de Esteban González tuvo lugar a fines de abril ante Colo Colo.

El encuentro no pudo arrancar de mejor manera para los piratas. Juan Cornejo reventó la pelota desde el fondo y ante la pasividad de la defensa, Cecilio Waterman (2') ganó con su velocidad y potencia y cuando el portero Rodrigo Odriozola salió a achicarle, definió cruzado para abrir la cuenta.

Los dueños de casa necesitaban meterse inmediatamente en duelo, pero su goleador Lionel Altamirano se fue a las duchas por una innecesaria doble amonestación, primero por una evitable infracción en el minuto cuatro y en el 13', el árbitro lo mandó a las duchas por una descarada simulación.

A pesar de estar con un hombre menos sobre el terreno de juego, los metalúrgicos no se dieron por vencidos y se las ingeniaron para aproximarse con peligro al arco custodiado por Diego Sánchez (30'). La visita tampoco perdió la concentración y en el 34' Bruno Cabrera erró la segunda conquista de su equipo.

El técnico Jaime García ajustó las piezas de su escuadra para el segundo tiempo. Sin embargo, pese a tener algunos tibios acercamientos, el compromiso se siguió jugando al ritmo propuesto por el Barbón, que coqueteó con el segundo gol con un par de cabezazos de Cabrera (66' y 67').

Recién sobre el final el pleito tuvo tener un inesperado vuelco cuando el colegiado expulsó a Cabrera por una infracción al borde del área. No obstante, luego de ver en detalle la acción en el VAR, cambió su decisión y amonestó a zaguero con cartulina amarilla.

De esta manera, el elenco aurinegro estiró su racha ganadora y aumentó considerablemente su diferencia en la cima del torneo con 53 puntos, sacándole 14 de diferencia a Palestino y quince a Universidad de Chile. Los siderúrgicos, en tanto, se estancaron en el octavo lugar con 31 unidades.

Tras la fecha FIFA de septiembre y antes del parón por el Mundial sub 20, Coquimbo Unido recibirá en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso a Ñublense desde las 18 horas del viernes 12. Por su parte, Huachipato visitará a Cobresal desde las 17:30 del sábado trece.

Huachipato

Rodrigo Odriozola; Joaquín Gutiérrez (Julián Brea, 62'), Benjamín Gazzolo, Rafael Caroca, Leandro Díaz (Claudio Torres, 62'); Santiago Silva (Renzo Malanca, 80'), Nicolás Vargas, Jimmy Martínez (Luciano Arriagada,62'); Maximiliano Gutiérrez, Lionel Altamirano, Cris Martínez (Mario Briceño, 45'). (DT: Jaime García)

Coquimbo Unido

Diego Sánchez; Francisco Salinas, Bruno Cabrera, Manuel Fernández, Juan Cornejo; Sebastián Galani, Salvador Cordero (Alejandro Camargo, 50'); Martín Mundaca (Sebastián Cabrera, 50'), Matías Palavecino, Benjamín Chandía (Alejandro Azócar, 71'); Cecilio Waterman (Nicolás Johansen, 71'). (DT: Esteban González)

Expulsados: Lionel Altamirano (HUA, 14')

Árbitro: Mathías Riquelme

Estadio: Huachipato CAP-Acero, Talcahuano

