Suma interesados en Europa: Benfica de Portugal tendría como prioridad el fichaje de Darío Osorio

Parece ser un hecho que Darío Osorio dejará el Midtjylland de Dinamarca y dará un nuevo paso en su carrera en el fútbol europeo, de cara a la siguiente temporada.

Es que según dio a conocer en las últimas horas radio ADN, el fichaje del chileno sería prioridad para el Benfica de Portugal.

El interés del cuadro luso pasaría por el técnico Marco Silva, quien asumió la banca tras la salida de José Mourinho al Real Madrid. El estratego ya había sondeado al atacante nacional cuando dirigía al Fulham de Inglaterra.

La operación rondaría entre los 12 y 15 millones de euros. De concretarse una posible venta, el 10% de esa cifra iría directamente a las arcas de la U, que se reservó ese porcentaje del pase del futbolista.

Consignar que hace unos días, el propio director deportivo del Midtjylland, Kristian Kjaer, reconoció que es cuestión de tiempo para la partida de Osorio a una liga mayor en el "Viejo Continente".

Además, en los últimos meses, el formado en Universidad de Chile ha sido vinculado a poderosos clubes como el Liverpool, Arsenal, Everton, Crystal Palace y Bournemouth.

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