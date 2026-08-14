Gareca recuerda su paso por la Roja y entrega su respaldo a Pellegrini para que dirija a Chile

El exentrenador de la Selección chilena, Ricardo Gareca, entregó su bendición para Manuel Pellegrini, actual director técnico del Real Betis, quien asoma como la principal carta para asumir el cargo de que dejó el propio "Tigre" en junio del año pasado tras un desastroso proceso que dejó al equipo fuera del Mundial de 2026.

En entrevista con radio ADN, el argentino indicó que el "Ingeniero", "sería el indicado de hace mucho tiempo, ¿no? No sé cuál es la razón, teniendo en cuenta que es un técnico de primer nivel. Han pasado los años, han pasado ciclos, han pasado procesos y no ha dirigido la selección de Chile, siendo no solamente el mejor técnico de Chile, sino de los mejores técnicos que a mí me ha tocado ver".

"Me gusta la forma de él, me gusta la forma de dirigir de él. Lo tengo como referente, es un técnico que siempre me ha gustado. Me parece que es un técnico ideal para la selección", añadió el DT de 68 años.

Con respecto al interinato de Nicolás Córdova que se ha extendido por más de doce meses, el trasandino señaló que "tuvimos varias charlas yo siendo técnico de la selección peruana, él tiene un conocimiento del jugador chileno. Solo falta el respaldo y que la dirigencia crea que él es el indicado para todo esto, ¿no? Yo más de ahí no puedo opinar".

Sobre su paso por paso por el combinado criollo, el estratego deslizó una crítica a la ANFP por una presunta falta de respaldo. "La verdad es que la dirigencia se portó muy bien conmigo, pero a veces uno espera un mensaje, que haya una firmeza en las declaraciones para los medios en la cual el técnico se siente más respaldado. A mí me hubiese gustado que de pronto en algún momento se salga a hablar y diga, 'no, Gareca va a continuar' o 'Gareca es el técnico que elegimos para el siguiente proceso', que trabaje tranquilo, como en algún momento me lo dijeron", precisó.

En lo que se refiere al aspecto futbolístico, el experimentado adiestrador reconoció que "lógicamente no le fue bien a Chile y no me fue bien a mí. Acá pareciera que Chile terminó afectado, pero termine afectado yo también como entrenador. Estaba muy bien posicionado deportivamente, pero me costó también en lo deportivo a mí. No solamente Chile sufrió, sino que yo sufrí como técnico también".

El otrora técnico de Perú también recordó la polémica que se generó por la exclusión de Ben Brereton Díaz después de que saliera entre lágrimas al ser sustituido en pleno primer tiempo de un encuentro por Clasificatorias ante Bolivia.

"Yo creo que Chile podía subsanar el hecho de que estuviera o no estuviera, contar con él o no contar con él, no hay problema. Puedo haber sido responsable en cuanto a eso. Creo que también hay un rendimiento que no fue lo suficientemente eficaz de parte de él o de parte de muchos otros muchachos. (...) ¿Me pudo haber equivocado yo? Sí. ¿Pudo haber tenido un rendimiento deficiente el jugador? También. Creo que no hay alguien que se salve cuando hay un rendimiento de esta naturaleza", finalizó Gareca.

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