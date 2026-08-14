"Tati" Buljubasich justificó el discreto mercado de fichajes de la UC: "No estoy dispuesto a traer por traer"

Ya se ha vuelto habitual que tras el cierre de mercado de fichajes del fútbol chileno, en Universidad Católica expliquen el desarrollo de traspasos del club.

En ese sentido, este viernes el gerente deportivo de Cruzados, José María Buljubasich, se refirió a las críticas recibidas por solamente sumar como refuerzo al defensa argentino Agustín García Basso.

"Se han instalado cosas como destinos de los dineros y posibles incorporaciones que no llegaron. Se dijo que teníamos 5,6 millones de dólares disponibles para sumar jugadores. Hay dinero para premios y el resto para la conformación del plantel con lo que se ganó por jugar Copa Libertadores. Lo que quedó disponible estaba entre 800 mil dólares y 1 millón de dólares, considerando los gastos por el torneo y los premios para los jugadores. No se traspasó ningún dinero para el estadio, sino que se destinó para contratar jugadores", expresó el "Tati".

"Habíamos definido buscar un extremo de jerarquía, que pudiera jugar inmediatamente, pero para lo que queríamos traer, el dinero que manejabamos era insuficiente. Los montos eran imposibles de pagar y en algunos casos no eran merecedores de ser pagados", añadió el exportero.

Además, enfatizó el mantener la política de preferir jugadores libres: "La compra o no de jugadores es un debate más largo. Comprar un jugador no garantiza que rinda. A mi me da confianza todas las experiencias que hemos tenido con futbolistas que llegaron libres o a préstamo. Cuando uno compra y el jugador no funciona, el costo de salida es muy alto. Hay que hacerle un contrato de tres o cuatro años, entonces si no resulta hay que pagarle todo el contrato e ir por otro jugador".

"No estoy dispuesto a traer por traer. Lo hemos hecho en un momento y nos hemos equivocado. No vamos a gastar 2 millones de dólares por un jugador. Teníamos un buen dinero, pero lo cerrado del mercado, pero somos responsables y no queremos hacer locuras. Invertir un dinero que no se tiene no es responsable. No tiene que ver con lo que se te lesiona, sino con los recursos que se tiene contra lo que se pide en el mercado", agregó.

Sobre la llegada de García Basso, comentó: "Veíamos que estabamos un poco cortos de centrales y por eso fuimos a buscar un jugador de jerarquía, que nos puede aportar en lo que resta del semestre. Ha sido capitán de Racing, viene de jugar en un equipo grande de Argentina. La idea es que nos ayude con su experiencia para terminar lo más arriba posible en el campeonato nacional y disponer de él en Copa Libertadores si logramos avanzar".

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