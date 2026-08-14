Aníbal Mosa defiende las incorporaciones de Colo-Colo y asegura que "preferimos la calidad por sobre la cantidad"

A pesar de los múltiples rumores que circularon durante los últimos días, Colo-Colo finalmente cerró su mercado de pases con las incorporaciones del portero caboverdiano Vozinha y Iván Román, movimientos que fueron celebrados por el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa.

En diálogo con los medios en el estadio Monumental, el mandamás albo sostuvo que "estamos muy conformes con el equipo que nosotros armamos a principio de temporada. Lo que estábamos buscando era reforzarlo de buena manera, sin tapar a nadie, sin que nadie se sienta desplazado".

Con respecto a las llegadas del experimentado golero africano y del zaguero criollo, el dirigente afirmó que "nosotros preferimos la calidad por sobre la cantidad. Eso de traer por traer, no creo que hable bien de una institución. (...) Al final sí nos dimos cuenta que el equipo estaba bien conformado, el cuerpo técnico es el que necesita Colo-Colo".

En esa misma línea, el timonel del elenco de Macul remarcó que ambas incorporaciones contaron con el visto bueno del entrenador Fernando Ortiz. "Claro que está conforme. Todas las decisiones que tomamos son consensuadas y la opinión de nuestro director técnico es una de las más importantes", puntualizó.

Al ser consultado sobre los jugadores que terminan contrato en diciembre, entre ellos Arturo Vidal, Mosa explicó que "las renovaciones las vamos a ver una vez que nosotros sepamos donde Colo-Colo está instalado. Y eso será a fines de temporada".

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