Suiza supera en los penales a Colombia y enfrentará a Argentina en los cuartos del Mundial

Colombia y Suiza se enfrentaron en el marco de los octavos de final del Mundial que organizan Estados Unidos, Canadá y México.

Y los dirigidos por Murat Yakin se quedaron con el triunfo por 4 a 3 en la tanda de penales, y en la fase de cuartos enfrentarán a Argentina.

La primera jugada con peligro del partido la protagonizaron los sudamericanos a los 20 minutos, luego de una recuperación en la salida y una gran jugada asociada, Puerta sacó un remate al ángulo que fue tapado por el arquero Kobel.

A los 30', los europeos tuvieron una opción clara tras un remate de Rieder, donde el portero Vargas se lució con una gran atajada.

Dos minutos más tarde, el arquero de Colombia se transformó nuevamente en figura luego de otra tremenda tapada, ahora frente a Ndoye.

En el segundo tiempo, el partido fue trabado y la única ocasión con algo de picante fue un remate de Ndoye que terminó cruzando el área hasta llegar al lateral.

Como ambas selecciones igularon 0 a 0 en el tiempo reglamentario, se fueron al alargue donde Lucumí cabeceó un balón que impactó en el travesaño de los suizos.

Y a los 115 minutos, Campaz quedó totalmente solo en el área rival, pero su remate se fue por las nubes.

Luego de la igualdad en el tiempo suplementario, el duelo se fue a la tanda de lanzamientos penales, donde los suizos fueron más efectivos y se quedaron con el triunfo por 4 a 3.

(Imagen: FIFA)

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