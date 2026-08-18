Juan Lara dirigirá el Superclásico de este domingo entre Universidad de Chile y Colo-Colo

Juan Lara será el encargado de dirigir el Superclásico entre Universidad de Chile y Colo-Colo, partido que está programado para las 15:00 horas de este domingo, en el Estadio Nacional.

El árbitro conducirá por primera vez en su carrera el partido más importante del fútbol chileno y en una situación especial, ya que será el derbi número 200.

Cabe recordar que el juez tuvo un activo rol en la operación del VAR en el Mundial que organizaron Estados Unidos, México y Canadá. Participó en 13 encuentros en la cabina, incluida la semifinal entre Argentina e Inglaterra.

En la actual temporada de la Liga de Primera, Lara ha dirigido en una oportunidad a cada uno de los protagonistas del duelo de este domingo. A la U le arbitró en el triunfo por 2-0 sobre Huachipato, en el que expulsó al "acerero" Maximiliano Rodríguez.

Mientras que a los albos" los arbitró en el triunfo por 2 a 0 ante Everton, donde expulsó al "ruletero" Cristopher Barrera, por una fuerte infracción sobre Francisco Marchant.

Cabe recordar que el "Cacique" es el líder de la tabla de posiciones, con 46 unidades, diez más que los estudiantiles, quienes ocupan la segunda plaza.

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