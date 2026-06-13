Suiza deja escapar el triunfo sobre el final y Catar rescata histórico empate en el Mundial

Suiza dejó escapar una valiosa oportunidad de quedar como líder exclusivo del Grupo B de la Copa Mundial 2026, luego de igualar 1-1 frente a Catar en el estadio de San Francisco, en un encuentro que parecía tener controlado hasta los minutos finales.

El conjunto europeo fue ampliamente superior durante gran parte del compromiso y encontró la ventaja a los 17 minutos gracias a un lanzamiento penal convertido por Breel Embolo. El delantero engañó al portero Mahmoud Abunada y anotó así su gol número 25 con la selección suiza.

La apertura de la cuenta reflejó lo ocurrido en una primera mitad dominada por el equipo dirigido por Murat Yakin. Dan Ndoye fue una de las principales figuras en ataque y generó constantes problemas a la defensa catarí, mientras que Michel Aebischer estuvo cerca de ampliar la ventaja antes del descanso, pero su remate fue despejado prácticamente sobre la línea.

Pese al dominio y a la gran cantidad de ocasiones generadas, Suiza no logró aumentar la diferencia y mantuvo con vida a un rival que apostó por el orden defensivo y la paciencia para encontrar alguna oportunidad.

El complemento ofreció menos emociones. Los europeos continuaron controlando el trámite, aunque con menor profundidad, y parecían encaminarse a un triunfo sin sobresaltos. Incluso, a falta de pocos minutos, Juan Vargas estuvo cerca de sentenciar el partido con una acción individual por la banda izquierda que terminó estrellándose en la red lateral.

Sin embargo, cuando el encuentro entraba en sus últimos instantes, Catar encontró premio a su perseverancia. Un centro enviado desde la izquierda encontró a Boualem Khoukhi, quien conectó de cabeza para marcar el agónico 1-1 y desatar la celebración de los asiáticos.

El empate permitió a Catar sumar el primer punto de su historia en una Copa del Mundo disputada fuera de su territorio, mientras que Suiza debió conformarse con una igualdad que le impidió quedar en solitario en la cima del Grupo B.

Con este resultado, la zona quedó completamente equilibrada, luego del empate registrado previamente entre Canadá y Bosnia-Herzegovina, dejando a las cuatro selecciones igualadas en puntos tras la primera jornada.

PURANOTICIA