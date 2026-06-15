Suecia exhibe todo su poder ofensivo con Isak y Gyokeres, y golea por 5 a 1 a Túnez

Suecia comenzó con autoridad su participación en la Copa del Mundo 2026 tras imponerse por 5-1 a Túnez en el cierre de la primera jornada del Grupo F, resultado que le permitió instalarse como líder exclusivo de la zona.

El conjunto dirigido por Graham Potter exhibió gran poder ofensivo y tuvo como principales figuras a Alexander Isak y Viktor Gyokeres, quienes fueron determinantes en una victoria que terminó siendo más amplia de lo que reflejó el desarrollo inicial del encuentro.

La apertura de la cuenta llegó gracias a Yasin Ayari, quien sorprendió con un potente remate desde fuera del área para batir al portero tunecino en el Estadio Monterrey. Poco después, Suecia amplió las cifras mediante Alexander Isak, que culminó una destacada jugada colectiva iniciada por Gyokeres.

Cuando parecía que los europeos controlaban el compromiso, Túnez reaccionó y logró descontar antes del descanso. Omar Rekik conectó de cabeza un preciso centro de Hannibal Mejbri para marcar el primer gol de los africanos en el torneo y dejar el marcador abierto de cara al complemento.

Sin embargo, la segunda mitad tuvo un claro dominador. Suecia tomó nuevamente el control del juego y comenzó a inclinar definitivamente la balanza a su favor. Una presión alta de Isak provocó un error de Ellyes Skhiri, acción que terminó aprovechando Viktor Gyokeres para anotar el tercer tanto sueco.

La superioridad escandinava se consolidó en los minutos finales. Mattias Svanberg aumentó la ventaja tras ingresar desde el banco, mientras que Yasin Ayari firmó su doblete personal para sellar el definitivo 5-1.

Con este resultado, Suecia suma sus primeros tres puntos y queda en la cima del Grupo F, con ventaja sobre Japón y Países Bajos, mientras que Túnez inicia su camino en el certamen sin unidades y obligado a recuperarse en la próxima fecha.

PURANOTICIA