Universidad de Chile vence a Audax Italiano y alcanza a la UC en el subliderato

En un partido cerrado y que se terminó definiendo en el segundo tiempo, Universidad de Chile venció por un ajustado 2-1 a Audax Italiano en el estadio Bicentenario de La Florida, resultado que le permitió dar caza a Universidad Católica y alcanzarla en el subliderato de la Liga de Primera.

Los itálicos vivían una jornada especial porque el cotejo de hoy representaba el debut oficial del técnico Patricio Graff, quien asumió el cargo tras la salida de Gustavo Lema con la misión de sacar al equipo de su incómoda posición en la tabla y alejarse de los puestos de descenso.

El cuadro estudiantil, en tanto, afrontaba la segunda rueda con la obligación de sumar la mayor cantidad de puntos posibles para mantener la ilusión amagarle el título al sólido líder Colo Colo. Para este compromiso, además, pudo contar nuevamente en la citación con sus referentes Charles Aránguiz y Eduardo Vargas, quien arrancó como titular y fue fundamental para la apertura de la cuenta.

"Turboman" recibió un balón largo, dio media vuelta y asistió de taco a un Agustín Arce que tenía el arco de frente y con un potente derechazo superó al portero Tomás Ahumada (22'), permitiéndole a la U tomar la delantera en un encuentro con pocas luces pero donde la visita era levemente superior.

Aunque el conjunto universitario tomó confianza con la apertura de la cuenta y tuvo un par de aproximaciones de peligro (37' y 38'), los floridanos no se quedaron de brazos cruzados y generaron buenas ocasiones de riesgo que hicieron trabajar al guardameta Gabriel Castellón (35' y 44').

No obstante, el elenco de colonia cambio el chip para el complemento y se encontró con el gol del empate en el minuto 57, cuando Federico Mateos cumplió con la ley del ex tras conectar un centro desde el sector izquierdo por parte de Esteban Matus, quien estaría a detalles de fichar por Olimpia de Paraguay.

Poco después, Franco Troyansky erró lo que pudo ser el tanto de la remontada para los audinos (61'). A partir de ese momento y con los ingresos de Aránguiz y Lucas Assadi, el forastero volvió a tener el control de las acciones y recuperó la ventaja gracias a Vargas, quien avanzó hacia el arco rival y con un remate a quemarropa que tuvo complicidad del arquero Ahumada (76').

Pese a los esfuerzos de los locales el marcador no se movió más y con este triunfo, los azules igualaron los 27 puntos de Universidad Católica, pero se mantuvieron terceros por su menor diferencia de gol. Los tanos, en cambio, siguieron en el 13° puesto con 16 unidades, dos por arriba de la zona de descenso.

El viernes entrante, Audax Italiano visitará la Región del Biobío para enfrentar a Universidad de Concepción a contar de las 20 horas. Por su parte, Universidad de Chile recibirá a Huachipato desde las 17:30 del domingo.

Audax Italiano

Tomás Ahumada; Raimundo Rebolledo, Enzo Ferrario, Daniel Piña, Esteban Matus; César Pinares (Marco Collao, 68'), Bryan Soto (Diego Coelho, 85'), Federico Mateos (Mario Sandoval, 78'); Paolo Guajardo (Giovani Chiaverano, 68'), Franco Troyansky, Michael Vadulli (Favian Loyola, 78'). (DT: Patricio Graff)

Universidad de Chile

Gabriel Castellón; Fabián Hormazábal, Nicolás Ramírez, Bianneider Tamayo, Marcelo Morales; Lucas Barrera, Israel Poblete (Charles Aránguiz, 64'), Agustín Arce (Juan Martín Lucero. 74'); Maximiliano Guerrero (Franco Calderón, 87'), Eduardo Vargas, Ignacio Vásquez (Lucas Assadi, 64'). (DT: Fernando Gago)

Árbitro: Cristián Garay

Estadio: Bicentenario de La Florida

PURANOTICIA