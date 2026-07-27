Alejandro Tabilo sigue 30° del mundo y lidera a los tenistas chilenos en el ranking ATP

Comenzó una nueva semana y la ATP, como es habitual, actualizó el ranking, el cual trajo leve cambios para los principales tenistas chilenos en el circuito.

Alejandro Tabilo, quien continúa como primera raqueta nacional, no registró modificaciones y se mantuvo en el puesto 30.

En tanto, Tomás Barrios y Cristian Garin subieron una posición cada uno, situándose en el casillero 138 y 139, respectivamente.

Por su lado, Matías Soto subió al casillero 252, mientras que Nicolás Jarry, quien sigue sin volver a las canchas por una rebelde lesión, trepó dos peldaños, al lugar 763.

Respecto al top ten, el italiano Jannik Sinner continúa como sólido número uno del mundo, mientras que el alemán Alexander Zverev y el español Carlos Alcaraz completan el podio.

TOP TEN

1° Jannik Sinner (Italia) 13.450 puntos (0)

2° Alexander Zverev (Alemania) 8.480 (0)

3° Carlos Alcaraz (España) 8.160 (0)

4° Felix Auger-Aliassime (Canadá) 4.740 (0)

5° Novak Djokovic (Serbia) 3.760 (+2)

6° Alex de Miñaur (Australia) 3.660 (-1)

7° Daniil Medvedev (Rusia) 3.620 (+1)

8° Ben Shelton (Estados Unidos) 3.580 (-2)

9° Flavio Cobolli (Italia) 3.420 (0)

10° Taylor Fritz (Estados Unidos) 3.300 (0)

RANKING DE LOS CHILENOS

30° Alejandro Tabilo 1.558 (0)

138° Tomás Barrios 442 (+1)

139° Cristian Garin 438 (+2)

252° Matías Soto 218 (+1)

691° Daniel Núñez 49 (-4)

694° Nicolás Villalón 49 (-24)

763° Nicolás Jarry 40 (+2)

820° Benjamín Torrealba 34 (+4)

962° Bastián Malla 22 (-4)

PURANOTICIA