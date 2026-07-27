Damián Pizarro regresa al fútbol chileno: Audax Italiano confirma su incorporación

Damián Pizarro está de regreso en el fútbol chileno. Luego de su salida de Colo-Colo en 2023 y tras un semestre con escasa continuidad en Racing de Avellaneda, el joven delantero se convertirá en nuevo refuerzo de Audax Italiano.

El atacante nacional estuvo presente en la derrota del conjunto itálico frente a Universidad de Chile, disputada en el Estadio Bicentenario de La Florida, en el marco del inicio de la segunda rueda del Campeonato Nacional. Tras el encuentro, el técnico Patricio Graff confirmó la llegada del jugador al cuadro audino.

En el plantel de Audax Italiano, además, ya le dieron la bienvenida al delantero. Uno de ellos fue César Pinares, quien también se sumó al elenco de colonia durante el presente mercado de fichajes.

"A mí me recibieron bastante bien, así que obviamente se le va a recibir bien a Damián para que se pueda integrar y pueda sumar para el equipo", expresó el volante en conversación con Mundo Cracks.

Se espera que Audax Italiano oficialice el fichaje de Damián Pizarro durante las próximas horas, concretando así el regreso del atacante al balompié nacional.

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