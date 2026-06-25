Sudáfrica derrotó a República de Corea y por primera vez superó la fase de grupos de un Mundial

Sudáfrica derrotó por 1-0 a República de Corea y por primera vez en su historia se clasificó a una etapa eliminatoria del Mundial.

Los "Bafana Bafana" llegaron a la última jornada del grupo A en la cuarta colocación, pero con la sorprendente victoria avanzaron a los dieciseisavos de final del certamen.

Mbatha y Maseko, en dos oportunidades, fueron los jugadores que más peligro generaron en Sudáfrica en el primer tiempo, pero en cada una de esas ocasiones, el arquero coreano, Seunggyu Kim, respondió con eficiencia.

En el complemento, Moremi desbordó por la banda izquierda y descargó con Maseko, quien remató al primer palo y venció a Kim para marcar el 1-0 y sentenciar la clasificación.

Cabe señalar que Sudáfrica se enfrentará a Canadá, en Los Ángeles, el domingo 28 de junio.

(Imagen: FIFA)

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