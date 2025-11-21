Suazo y su desafío como director técnico de San Luis: "Sé liderar bien los grupos"

Tras retirarse hace menos de un mes como futbolista profesional en San Luis de Quillota, Humberto Suazo seguirá ligado a la actividad y al cuadro "canario".

Es que "Chupete" sorprendió a todos el jueves al ser oficializado como nuevo entrenador del conjunto quillotano, donde arrancará su carrera como DT.

Y en diálogo con el equipo de comunicaciones del club, el otrora goleador de la Selección chilena entregó sus primeras declaraciones sobre este nuevo desafío en su trayectoria.

"Lo más importante es que yo no tengo miedo del desafío, es lo más importante que tengo en mi cabeza. Han pasado cosas más duras, por lo que esto para mí es una motivación”, comenzó diciendo el ex ariete.

"Ya sé cómo se maneja el club; los jugadores jóvenes que hay, los que se pueden proyectar y los que van a venir. Cuando uno hace las cosas, le gusta hacerlas bien: a veces te van a resultar, otras no, pero he sido siempre competitivo en mi vida", añadió.

Sobre cómo cree que le ayudará su experiencia como futbolista, sostuvo: "Siempre he sido una persona de carácter, sé liderar bien los grupos, entonces, por ese lado, es un avance importante. Sé cómo reacciona el jugador cuando juega y cuando no; eso me lo ha dado la experiencia y los entrenadores que he tenido".

Por último, consultado sobre cómo le gustaría que jugara su equipo, Suazo comentó: "Sin dudas que me gustan los jugadores buenos para la pelota; creo que esa va a ser la base: jugadores con buena técnica, que sean de confianza y que hayan jugado conmigo. Creo que en eso se va a basar el equipo y, dependiendo de lo que se arme, vamos a ver cómo jugar, pero lo principal es formar un grupo sólido".

PURANOTICIA