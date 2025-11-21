Suazo se fija metas con la Roja: "¿Por qué no poder competir y conseguir una nueva Copa América?"

Un saldo más que positivo obtuvo la Selección chilena con su gira de amistosos por Rusia, país donde derrotó al dueño de casa y Perú, contabilizando un total de tres triunfos al hilo, cifra que destacó el capitán del elenco nacional, Gabriel Suazo.

En entrevista con Canal 13, el lateral izquierdo reconoció que esta seguidilla de buenos resultados "ayudan mucho en la confianza, pero sinceramente feliz por el grupo que se está formando", y reveló el mensaje que le ha dado a los jugadores que se han ido integrando al combinado criollo.

El formado en Colo-Colo sostuvo que "algo que les comento siempre es que jueguen con confianza, que hagan lo que trabajan y hacen en cada entrenamiento, que hacen en sus clubes, que se sientan libres de jugar en la selección, que no es ninguna presión. Al contrario, es un orgullo poder estar ahí".

Por otra parte, el zaguero se refirió al margen de mejora de la Roja, puntualizando que "los techos lo único que hacen es ponerte limitantes. Al final, nosotros, creciendo como equipo y yendo partido a partido, cada entrenamiento, cada fecha FIFA que tenemos, seguir creciendo como equipo y mejorando y puliendo los aspectos tanto futbolísticos, tácticos y como grupo, vamos a crecer y vamos a poder volver a competir".

Pero el zurdo no se quedó solo en eso y dio a conocer su gran objetivo con el 'Equipo de Todos'. "Queremos poder hacerlo de aquí en adelante: en las siguientes clasificatorias, la Copa América, ¿por qué no poder competir y por qué no poder conseguir una nueva Copa América por más complicado y difícil que sea?", indicó.

El futbolista del Sevilla también se refirió a la recuperación de su compatriota y compañero de equipo Alexis Sánchez. "Espero que pueda volver lo antes posible para poder disfrutar de nuevo y que él pueda seguir disfrutando del fútbol y como lo estaba haciendo, que lo estaba haciendo de gran manera acá en Sevilla. Así que espero que pueda volver pronto, que estoy seguro que así va a ser", comentó.

Así y todo, pensando en el clásico andaluz de la próxima semana ante el Real Betis, Suazo remarcó que "prefiero sinceramente que se recupere de la mejor forma antes que rápido, para que cuando esté, pueda estar al 100% y pueda competir como él lo hace siempre".

