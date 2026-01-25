Suazo recupera su lugar en Sevilla: DT aclara decisión y respalda al Chileno

El Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo volvió a los triunfos en La Liga de España tras una racha de cuatro partidos sin ganar, situación que había dejado al club muy cerca de la zona de descenso, aumentando la presión sobre el plantel y el cuerpo técnico.

El triunfo por 2-1 ante el Athletic de Bilbao también dejó una decisión que generó debate en el entorno sevillano: el técnico Matías Almeyda devolvió la titularidad a Gabriel Suazo, desplazando al joven lateral Joaquín Martínez Gauna, conocido como “Oso”, una de las principales promesas formadas en el club.

En conferencia, Almeyda explicó que el cambio no fue un castigo, sino una determinación basada en el contexto y el estado físico del canterano. “Para ustedes Oso era el mejor, pero para mí es el equipo”, señaló, agregando que el jugador venía con cargas en el isquiotibial y que “no estamos para regalar nada” en un momento decisivo de la temporada.

Además, el entrenador recordó que Suazo ya venía mostrando un buen nivel antes de salir del once inicial. “Uno de los motivos es que Suazo estaba haciéndolo bien cuando salió del equipo”, sostuvo, justificando así la confianza en el chileno para un partido que era clave en lo anímico y en la tabla.

Pese a la polémica, Almeyda también se encargó de respaldar públicamente a “Oso”, destacando que la competencia interna es parte del proceso. “Tiene un gran futuro”, afirmó, explicando que el jugador ya sabía que iba a ingresar 35 o 40 minutos, dejando en claro que la decisión responde a una alternancia y desarrollo, sin cerrar las puertas al juvenil.

