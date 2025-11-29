Click acá para ir directamente al contenido
Suazo envía emotivo mensaje antes del derbi Sevilla-Betis

Suazo envía emotivo mensaje antes del derbi Sevilla-Betis

El lateral chileno no podrá participar del encuentro por lesión, pero aseguró que apoyará a sus compañeros desde fuera y prometió volver pronto a las canchas.

Sábado 29 de noviembre de 2025 17:27
En vísperas del derbi andaluz entre Sevilla y Real Betis, el seleccionado chileno Gabriel Suazo publicó un mensaje de aliento para sus compañeros, mostrando su apoyo pese a no poder estar presente en el encuentro.

A través de su cuenta de Instagram, Suazo escribió: “Lamentablemente no podré estar presente en este derbi. Tengo mucha fe en este grupo y confío plenamente en mis compañeros, a quienes estaré apoyando desde afuera”.

El lateral izquierdo, formado en Colo Colo, agregó que se encuentra enfocado en su recuperación: “Voy a trabajar duro para volver lo antes posible y regresar a las canchas de la mejor manera. Gracias a todos por los mensajes de apoyo y por el cariño que me están haciendo llegar. Nos vemos pronto”.

La ausencia de Suazo se debe a una lesión en el sóleo de la pierna izquierda, detectada tras la derrota del Sevilla frente al Espanyol a mitad de semana. Esta dolencia lo dejó fuera del crucial compromiso ante el Real Betis, dirigido por Manuel Pellegrini, que se disputará en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán.

A pesar de no estar disponible para el derbi, Suazo mantiene la moral alta y refuerza la confianza en el grupo, demostrando liderazgo y compromiso con el equipo sevillista.

