Suazo da la cara tras goleada en Oceanía: “No retrocedemos, cada derrota nos hace crecer”

Luego del 4-1 ante Nueva Zelanda, el capitán de la Roja defendió el proceso, llamó a no sobrerreaccionar y respaldó el trabajo del técnico Nicolás Córdova, asegurando que el equipo sigue en construcción pese al duro golpe.
Tras el amargo cierre de la fecha FIFA de marzo, donde la Selección chilena cayó por 4-1 ante Nueva Zelanda en Oceanía, el capitán del equipo, Gabriel Suazo, salió al paso de las críticas. En una conferencia de prensa marcada por la tensión, el lateral manifestó su descontento ante las dudas sobre el nivel mostrado por el combinado nacional y descartó que la goleada signifique un retroceso en el proceso actual.
Al ser consultado sobre si el abultado marcador representaba un paso atrás, el referente de la Roja fue enfático: "Para nada, para nada. Sinceramente no siento que se retroceda nada. Simplemente se sigue creciendo. Si por cada derrota retrocedemos, estamos equivocados. Es decir, cada derrota a nosotros nos hace crecer, nos hace mirar los errores, nos hace seguir hacia adelante", aseguró Suazo, quien buscó dar una lectura positiva pese al resultado en territorio oceánico.
El futbolista profundizó en las dificultades que enfrentó el equipo, destacando que jugar con un hombre menos fue un factor determinante en el desarrollo del juego. "Sinceramente creo que es complicado, con uno menos, crear ocasiones claras de gol (…) Y eso creo que es importante, el tener la tranquilidad y que de afuera vengan comentarios, como el que acabas de decir tú, donde retrocedemos, donde se ve todo mal, nosotros sinceramente no los tomamos de esa forma", explicó el capitán respecto a la percepción externa del desempeño chileno.
En esa misma línea, Suazo subrayó que el plantel se encuentra en una etapa de progreso y conocimiento mutuo, valorando la actitud de sus compañeros ante la adversidad. "Nosotros vemos todo de una forma mucho más positiva, en donde estamos creciendo, estamos progresando, nos estamos conociendo. En donde momentos como ahora, que son difíciles, con uno menos, trabajarlo, si bien no fue el partido que esperábamos y es así. Entregamos todo, dejamos todo lo que teníamos con uno menos, lamentablemente, y terminamos perdiendo 4-1 dando esa misma entrega, de esas mismas ganas de querer ir a buscarlo", añadió.
Por último, el jugador se refirió a la continuidad de Nicolás Córdova al mando de la dirección técnica. Suazo descartó que el interinato genere inestabilidad en el camarín, afirmando que el grupo está alineado con la propuesta del entrenador. "Sinceramente no nos afecta en absoluto, porque al final nosotros nos concentramos en lo que está en nuestras manos, (…) con Nico nos estamos sintiendo muy cómodos en su idea de juego, estamos creyendo y estamos convencidos en lo que él nos entrega en herramientas para poder luego llevarlo al campo", concluyó.
