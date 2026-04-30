"Su nivel invita a pensar que su futuro estará lejos de Europa": Prensa española anticipa el adiós de Alexis y su retorno a la U

La etapa del delantero chileno en el Viejo Continente, y específicamente en el Sevilla, estaría llegando a su fin. Durante el último tiempo, los medios de comunicación en España han venido señalando que el atacante nacional no renovará su vínculo con el elenco andaluz, marcando así su inminente salida del balompié europeo.

Frente a este escenario, surge una alternativa concreta en el plano local: Universidad de Chile aguarda con los brazos abiertos la llegada del jugador para afrontar la segunda mitad de la presente temporada 2026.

Mientras se define qué pasará con su carrera, el bicampeón de América con la Roja ha sido blanco de severas críticas. Recientemente, el diario Marca puso en tela de juicio la permanencia del tocopillano en las ligas de Europa una vez que concluya la actual campaña.

Al analizar su rendimiento, el periódico hispano fue categórico y argumentó: "Alexis Sánchez ha seguido esa línea descendente. Llegó para ayudar en momentos puntuales y arrancó con buen pie, sumando dos goles y una asistencia en sus primeros partidos".

Para profundizar en el declive de su protagonismo bajo la dirección técnica de su actual entrenador, el mismo medio de comunicación complementó: "Tras gozar de varias titularidades gracias a la confianza de Matías Almeyda y dejar sus últimos destellos de calidad en el Bernabéu o en La Cartuja, su fútbol cada vez pasa más inadvertido, bajando en La Liga de 736 minutos a 361. Su nivel invita a pensar que su futuro estará incluso lejos de Europa".

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