México da el puntapié inicial al Mundial imponiéndose sin sobresaltos a Sudáfrica

El estadio Azteca recibió al primero de los 104 partidos del Mundial de Fútbol organizado por Estados Unidos, México y Canadá, donde la selección local se impuso por 2-0 sobre Sudáfrica.

Con aproximadamente 80 mil personas, el marcador se abrió a los nueve minutos, con un gol que fue obra del colombiano nacionalizado mexicano, Julián Quiñones, tras un remate bajo luego de una mala salida visitante.

La "Tri" que no había hecho mayor mérito para encontrar otra anotación, casi se va 2-0 al descanso tras un nuevo tiro de Quiñones que dio en un vertical.

Apenas comenzó el segundo periodo, Sudáfrica sufrió la expulsión de Sphephelo Sithole, quien recibió la roja directa por una falta como último recurso.

La tranquilidad para el elenco de camiseta verde llegó en los 67′, con el gol de cabeza de Raúl Jiménez. El delantero apareció por el segundo palo para impactar el balón y colocar el 2-0.

Minutos después, los africanos quedaron con 9 jugadores ya que Themba Zwane recibió la roja tras chequeo del VAR ante una agresión a un contrario.

Sin embargo, cerca del final del encuentro, los locales se lamentaron la expulsión de César Montes, el defensor detuvo un avance que el árbitro consideró que era una oportunidad manifiesta de gol.

Cabe señalar que la selección mexicana finalmente logró un triunfo en un partido inaugural, algo que se le había negado 7 veces antes.

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(Imágenes: Getty Images)

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