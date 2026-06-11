DT de U. La Calera confía en que el TAS le devuelva los seis puntos: "No hubo intención de sacar ventaja"

Unión La Calera recibió el castigo de la pérdida de seis puntos en la Liga de Primera por el uso de seis extranjeros en cancha en los triunfos ante Everton y Cobresal, respectivamente.

Sin embargo, el técnico del cuadro "cementero", Martín Cicotello tiene toda la confianza de que el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) deje sin validez la sanción, para así salir del fondo de la tabla del Campeonato Nacional.

"Nosotros intentamos poder hacernos cargo de lo que nos toca, que es el día a día con los muchachos y preparar los partidos. Por lo administrativo y los puntos, nosotros creemos y somos optimistas que van a volver. No hubo intención de sacar ventaja de parte de la dirigencia. Hay una interpretación diferente de una norma con ambigüedad", expresó el DT argentino.

"La parte mental, tengo que decirlo y no porque estoy al lado de un jugador, los chicos supieron valorar los objetivos a corto plazo y saben trabajar por un resultado. No me ha costado mucho poder focalizarlos en eso" añadió.

Sobre lo que espera para afrontar la segunda parte de esta temporada 2026, el estratego sostuvo: "Necesitamos mayor regularidad en los resultados. Merecimos obtener mas puntos, pero esto es por goles y la tabla de merecimientos no coincide con lo que uno tiene. Tengo un grupo convencido de poder lograrlo".

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