Roberto Cereceda respalda a Nicolás Córdova en la Roja y rechaza la opción de Manuel Pellegrini

Continúan los balances sobre la gira de la Selección chilena por Europa en esta fecha FIFA de junio, donde registró una derrota frente a Portugal en Oeiras, Lisboa, y un triunfo ante República Democrática del Congo.

Ahora el que analizó el paso de la Roja por el Viejo Continente fue un exseleccionado como Roberto Cereceda, quien respaldó el proceso de Nicolás Córdova.

"El técnico ya deberíamos tenerlo definido, más que todo respaldarlo. Yo soy de la idea de que siga el Nico Córdova. Él viene con un proceso bastante largo y conoce a todos estos jóvenes", expresó el otrora lateral de Colo-Colo, la Universidad de Chile y la Universidad Católica en conversación con radio ADN.

"El técnico que llegue en este momento, Pellegrini o el que sea, que para mí, no debería llegar ninguno, va a ser nuevamente un proceso que el Nico ya lo viene realizando hace mucho rato. Así que hay que abrazarlo más fuerte que nunca, los chilenos, la prensa, etcétera. De aquí a un proceso largo que va a pasar, vamos a ver cosas positivas, pero manteniendo a Nicolás Córdova", añadió.

Además, sobre el duro momento del combinado nacional, sostuvo: "Estamos últimos, con una decepción del fútbol bastante grande y estar nuevamente en un Mundial va a significar cambiar muchas cosas, estamos hablando de quizás 8 años más, pero que sea un batatazo fuerte para que todo lo que está pasando sirva para eliminar varias cosas que se vienen haciendo mal. Y por favor, de corazón, la gente que llegue a la ANFP nos logre sacar de esta situación. Pero que sea con vocación, no con ambición".

"Nosotros tuvimos esta Generación Dorada que todos pensábamos que lo que venía era todo de éxito y fue todo lo contrario. El dinero no se utilizó donde se tenía que utilizar y hoy día estamos viendo las consecuencias. En vez de ver algo positivo, estamos viendo algo absolutamente negativo y la tabla de posiciones lo refleja literalmente. Eso es lo que está pasando", concluyó Cereceda.

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