Stöhwing respalda la continuidad de Almirón: "A esta altura lo lógico y lo que corresponde es que cumpla su contrato"

Este miércoles se realiza un nueva reunión de Blanco y Negro, en la cual se definiría el futuro de Brayan Cortés, por quien Peñarol de Uruguay hizo una oferta formal.

Antes de la cita, Alfredo Stöhwing, expresidente y actual director de la concesionaria que administra a Colo-Colo, se refirió a la posible partida del golero.

"Yo creo que sigue siendo un gran arquero, hasta los últimos partidos fue titular de la Selección chilena, así que es un gran jugador y por supuesto que es importante para el plantel de Colo-Colo", comenzó diciendo el directivo.

Sobre la suplencia del iquiqueño, sostuvo que "no me meto en asuntos técnicos que tiene que ver el entrenador. No conozco las razones, probablemente a lo mejor ha estado un poco enredado con la cabeza con las ofertas que probablemente ha habido. Por lo tanto, puede ser entendible, pero no conozco exactamente las razones".

Además, Stöhwing le entregó su respaldo al técnico Jorge Almirón: "A esta altura lo lógico y lo que corresponde es que cumpla su contrato y hacer las evaluaciones a fin de año. El que haya cambios tampoco asegura de que se produzcan resultados distintos, así que es el entrenador en este momento. Tuvo un gran año el año pasado y este año por una serie de razones, que he dicho que la parte institucional ha sido desastrosa, todo se ve perjudicado. Yo creo que tiene que cumplir al mando del equipo el resto del año".

Por último, sobre la opción de incorporar nuevos refuerzos ante la posible partida de Cortés, sostuvo que "habría que ver la opinión de la gerencia deportiva, del entrenador y de los recursos que tenemos disponibles, pero por supuesto que si es posible hacerlo, el ideal sería reforzarse".

