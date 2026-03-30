Soto irrumpe con fuerza y sacude el ranking ATP: Chile celebra ascensos clave tras Miami

La finalización del Masters 1000 de Miami trajo consigo un nuevo orden en el escalafón mundial de la ATP, dejando balances positivos para la delegación chilena. El movimiento más relevante de la semana lo protagonizó Matías Soto, quien luego de adjudicarse en Bucaramanga el primer título Challenger de su trayectoria profesional, logró un importante ascenso de 29 posiciones. Con este resultado, el tenista nacional retornó al selecto grupo de los trescientos mejores del planeta, ubicándose específicamente en el puesto 294°.

En la parte alta de la representación local, Alejandro Tabilo se consolidó como la raqueta número uno de Chile. Su desempeño en el cemento estadounidense, donde avanzó hasta la tercera ronda, le permitió subir dos lugares para situarse en el casillero 39°. Por el contrario, Cristian Garin experimentó un retroceso de cinco puestos, quedando en la casilla 100° y cerrando el grupo de los cien mejores tenistas del orbe.

Otros jugadores chilenos también registraron variaciones en sus puntajes. Tomás Barrios logró trepar desde el 119° al 115°, mientras que Nicolás Jarry sufrió una leve caída de dos peldaños, posicionándose 154°. En la parte baja del listado profesional, destaca el impresionante salto de Nicolás Villalón, quien escaló 160 lugares para quedar 771°, sumado a la mejora de Daniel Núñez (674°). En la otra vereda, Benjamín Torrealba (751°) y Diego Fernández (985°) perdieron terreno en esta actualización.

A nivel global, la cima del tenis mundial sigue liderada por el español Carlos Alcaraz con 13.590 puntos, escoltado por el italiano Jannik Sinner (12.400). La principal novedad en el podio fue el ascenso del alemán Alexander Zverev, quien con 5.205 unidades desplazó al cuarto lugar a Novak Djokovic (4.720). El resto del top ten lo integran Lorenzo Musetti (5°), Alex de Miñaur (6°), Felix Auger-Aliassime (7°), Taylor Fritz (8°), Ben Shelton (9°) y Daniil Medvedev (10°).

PURANOTICIA