Sorpresa en el Chile Open: baja Etcheverry y Matías Soto tendrá nuevo rival en Santiago

Este lunes arrancó el cuadro principal del ATP 250 de Santiago y con novedades. Esto porque el tenista chileno Matías Soto (316°) tendrá un nuevo rival en el debut tras la baja del argentino Tomás Martín Etcheverry (33° del mundo).

El trasandino, quien era el quinto cabeza de serie del certamen, decidió bajarse del Chile Open tras el tremendo desgaste acumulado en Río de Janeiro, donde derrotó el domingo al nacional Alejandro Tabilo (42°) en una dura batalla.

"Retu" realizó una verdadera hazaña al ganar en una misma jornada las semifinales y la final del ATP 500 carioca tras siete horas en cancha para conquistar el primer título de su carrera en el máximo circuito.

Debido a la deserción de Etcheverry, ahora Matías Soto enfrentará al lituano Vilius Gaubas (107° del orbe), quien ingresó al main draw y como lucky loser tras no haber superado la qualy.

PURANOTICIA