Solo un chileno asoma como titular para el Superclásico del fútbol argentino

Este domingo a partir de las 16:30 horas, Argentina se paralizará por una nueva edición del Superclásico trasandino entre Boca Juniors y River Plate, a disputarse la casa del conjunto xeneize, La Bombonera.

En la escuadra auriazul el técnico Claudio Úbeda puso entre la lista de convocados a los chilenos Carlos Palacios y Williams Alarcón, mientras que Marcelo Gallardo consideró entre los nominados al zaguero Paulo Díaz.

Y aunque en los días previos el defensa formado en Palestino asomaba como titular en el elenco millonario, según medios como TyC Sports, su entrenador no lo tendría considerado para ser de la partida.

De hecho, el único futbolista nacional que estaría desde el arranque del encuentro sería Palacios, quien le habría ganado la pulseada al español Ander Herrera dentro de la planificación del entrenador.

Así las cosas, el equipo de La Ribera saldrían al terreno de juego con Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Leandro Paredes, Carlos Palacios, Exequiel Zeballos; Miguel Merentiel y Milton Giménez.

El cuadro de la banda sangre, en tanto, formaría con Franco Armani; Gonzalo Montiel o Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Juan Carlos Portillo, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Enzo Pérez, Kevin Castaño o Giuliano Galoppo, Juan Fernando Quintero; Sebastián Driussi o Santiago Lencina y Maximiliano Salas.

Cabe recordar que el choque es fundamental para las pretensiones de ambos por clasificar a la fase de grupos de Copa Libertadores, ya que mientras Boca Juniors solo necesita de un empate para asegurar un cupo, River Plate debe ganar para estirar la definición hasta la última fecha del Torneo de Clausura.

