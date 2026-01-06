Solo Tomás Barrios pudo avanzar de ronda en el Challenger de Canberra

De dulce y de agraz fue el estreno de los tenistas nacionales Tomás Barrios (108° del ranking ATP) y Nicolás Jarry (133°) en el Challenger de Canberra, donde solo el primero pudo festejar en la capital australiana.

El chillanejo, cuarto sembrado del certamen, exhibió gran solidez en su debut en el 2026 y con un quiebre por set, se impuso sin complicaciones ante el local Philip Sekulic (519°) por un doble 6-4 en una hora y 27 minutos de partido.

En la segunda fase del torneo oceánico, "Tomi" enfrentará al francés Ugo Blanchet (144°), quien se deshizo del portugués Henrique Rocha (157°) por 6-3 y 6-4.

El "Príncipe", en cambio, no tuvo la misma suerte y perdió por 3-6 y 4-6 ante el español Rafael Jodar en una hora y 20 minutos de un duelo donde "Nico" cedió su servicio en tres ocasiones y solo pudo conseguir una ruptura.

El próximo desafío de Jarry será la qualy del Abierto de Australia, la cual arrancará la próxima semana y donde también dirá presente Tomás Barrios.

