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Sin la presencia de Luis Díaz: Colombia oficializa nómina para los amistosos contra Chile

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El combinado "cafetalero" entregó la lista liderada por Dávinson Sánchez para los duelos de noviembre, donde destaca la ausencia del delantero del Bayern Múnich.

Sin la presencia de Luis Díaz: Colombia oficializa nómina para los amistosos contra Chile
Viernes 6 de noviembre de 2026 15:58
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NÓMINA COMPLETA

El próximo viernes 13 y el martes 17 de novimebre, la Selección chilena y Colombia disputarán dos amistosos, de ida y vuelta, por la fecha FIFA de este mes.

La Roja dio a conocer su nómina el miércoles y ahora fue el turno del combinado "cafetalero" de entregar su convocatoria.

La lista de 26 jugadores de la escuadra tricolor es encabezada por Dávinson Sánchez, defensa que milita en el Galatasaray de Turquía.

En tanto, una de las grandes ausencias es la del lesionado Luis Díaz, mientras que entre las novedades se encuentra la presencia de Juan David Arizala, Daniel Mosquera y Camilo Mena, mientras que regresaron a la convocatoria Camilo Vargas, Devis Vásquez y Nelson Deossa.

Consignar que el primer partido entre Colombia y Chile se jugará el viernes 13 de noviembre en el estadio Pascual Guerrero de Cali, mientras que el segundo cotejo se desarrollará el martes 17 de noviembre en el Estadio Nacional de Santiago.

NÓMINA COMPLETA

ARQUEROS

  • Aldair Quintana (Independiente del Valle - Ecuador)
  • Camilo Vargas (Atlas - México)
  • Devis Vásquez (Roma - Italia)

DEFENSAS

  • Juan David Arizala (Udinese - Italia)
  • Daniel Muñoz (Nottingham Forest - Inglaterra)
  • Dávinson Sánchez (Galatasaray - Turquía)
  • Edier Ocampo (Vancouver Whitecaps - Canadá)
  • Jhon Lucumí (Juventus - Italia)
  • Juan Cabal (Juventus - Italia)
  • Kevin Andrade (Zenit - Rusia)
  • Samuel Velásquez (Atlético Nacional)

VOLANTES

  • Daniel Arcila (León - México)
  • Gustavo Puerta (Olympiacos - Grecia)
  • Jaminton Campaz (Rosario Central - Argentina)
  • Jhon Arias (Palmeiras - Brasil)
  • Juan Manuel Rengifo (Atlético Nacional)
  • Jhon Solís (Birmingham - Inglaterra)
  • Jefferson Lerma (Crystal Palace - Inglaterra)
  • Nelson Deossa (Real Betis - España)
  • Matías Orozco (Castellón - España)
  • Yáser Asprilla (Girona - España)

DELANTEROS

  • Camilo Durán (Celtic - Escocia)
  • Luis Suárez (Sporting - Portugal)
  • Oscar Perea (América - México)
  • Camilo Mena (Korona Kielce - Polonia)
  • Daniel Mosquera (Hellas Verona - Italia)

(Imagen: Getty)

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