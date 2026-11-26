Universidad de Chile ejecutó la opción de compra que tenía por Marcelo Morales, quien se encontraba a préstamo desde el New York Red Bull, asegurando su continuidad hasta el 2029.

Por medio de un comunicado, los azules destacaron la importancia de "mantener a una pieza clave del equipo" de cara a la temporada siguiente, donde el club cumplirá cien años de historia.

"Estoy feliz de volver a casa y quedarme en el Club. Me volví a reencantar con el fútbol acá. Vine a la U a darme otra oportunidad y me ha ido súper bien este año. Vamos a conseguir muchos objetivos bonitos el próximo año", comentó el carrilero a los canales oficiales del conjunto estudiantil.

Cabe destacar que desde el inicio de la campaña, "Shelo" se ha establecido como un inamovible del cuadro laico por la banda zurda y ha contribuido con dos goles y siete asistencias en 34 partidos.

Recordar además que este domingo a las 18:00 horas, Universidad de Chile visitará a Deportes Concepción con la misión de ganar para timbrar definitivamente su boleto a la fase de grupos de Copa Libertadores como "Chile 2".

PURANOTICIA