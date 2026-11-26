Este domingo a contar de las 20:30 horas, Unión La Calera recibirá a Universidad de Concepción en una verdadera final que puede definir al primer equipo que pierda la categoría en la Liga de Primera.

Incluso, si se dan algunos resultados, ambos clubes podrían descender y, por lo mismo, en la mente de los dos conjuntos solo está la posibilidad de quedarse con los tres puntos.

En una conferencia paralela organizada por la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP), el técnico "cementero", John Armijo, anticipó que "es un partido que escapa a la normalidad de una fecha regular, es una final. No hay margen de error y ante esa situación vamos a enfrentar a una Universidad de Concepción que es un rival duro, que juega muy bien al fútbol".

Al mismo tiempo, el estratego afirmó que "es una final. Hay otros valores emocionales , porque a ninguno de los dos nos sirve el empate, son partidos distintos y se tienen que enfocar como tal".

En esa misma línea, el DT "penquista", Cristian Muñoz, sostuvo que "todos los partidos que hemos ido viviendo en esta última etapa han sido decisivos y entendemos que no hay margen de error. Somos dos equipos que estamos luchando por permanecer en la categoría y hemos llegado a un partido importante que lo entendemos como una final".

Asimismo, el adiestrador del elenco estudiantil indicó que "vamos a tener un partido complejo, difícil. Calera viene haciendo las cosas bien, haciendo buenos partidos, obteniendo resultados que es determinante para salir de la zona en la que estamos. Entender que el día domingo vamos a tener una final y eso va a determinar lo que va a pasar la última fecha".

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