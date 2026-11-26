Cunado faltan dos fechas para que termine la Liga de Primera, Cobresal es uno de los clubes que lucha por evitar el descenso, pues el cuadro "minero" marcha en el 14° casillero, a tres puntos del penúltimo, que es Unión La Calera.

Sin embargo, la pérdida de categoría también se disputa fuera de la cancha, porque a la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) llegaron dos denuncias anónimas contra Deportes Limache y precisamente Cobresal, por supuestas irregularidades en los finiquitos de César Pinares y Agustín Nadruz, respectivamente.

A pesar de esto, el presidente del conjunto nortino, David Agüero, se mostró tranquilo ante un posible "escritoriazo" y aseguró que está abierto a mostrar todos los papeles que sean necesarios.

"Solo te puedo indicar que en relación con las informaciones difundidas en medios de comunicación, Cobresal manifiesta su disposición a colaborar con la ANFP y atender los requerimientos que se necesiten por los canales institucionales correspondientes", expresó el timonel dijo a El Mercurio.

Finalmente, indicó que "con el objeto de resguardar la confidencialidad de los antecedentes, el club se abstendrá de emitir comentarios públicos sobre el fondo del asunto".

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