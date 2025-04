Sin Colo Colo: revisa la programación de la 8va fecha del Campeonato Nacional

Este fin de semana largo por Semana Santa continuará la acción por el Campeonato Nacional 2025, con el desarrollo de la octava fecha del certamen.

Todo arrancará el jueves 17 de abril, cuando Universidad de Chile reciba a Deportes La Serena a las 20:00 horas en el Estadio Nacional.

En tanto, el viernes 18 se jugará el "clásico de colonias entre Audax Italiano y Unión Española, a las 18:00 horas en el estadio Bicentenario La Florida.

Por su lado, el sábado 19 resalta el cotejo donde Universidad Católica será local en el Sausalito de Viña del Mar ante Deportes Limache, a las 17:30.

Consignar que la fecha concluirá en junio, debido a que el partido entre Deportes Iquique y Colo Colo se aplazó para que el Cacique pueda festejar su Centenario, aunque los albos cancelaron los eventos por la tragedia ocurrida el pasado jueves.

Esta es la programación completa de la octava jornada del Campeonato Nacional:

JUEVES 17 DE ABRIL

20:00 horas, Universidad de Chile vs. Deportes La Serena, Estadio Nacional.

VIERNES 18 DE ABRIL

18:00 horas, Audax Italiano vs. Unión Española, estadio Bicentenario La Florida.

SÁBADO 19 DE ABRIL

15:00 horas, Huachipato vs. Cobresal, estadio Huachipato.

17:30 horas, Universidad Católica vs. Deportes Limache, estadio Sausalito.

DOMINGO 20 DE ABRIL

12:30 horas, Everton vs. Unión La Calera, estadio Sausalito.

15:00 horas, O'Higgins vs. Palestino, estadio Jorge Silva.

20:00 horas, Ñublense vs. Coquimbo Unido, estadio Nelson Oyarzún.

JUEVES 12 DE JUNIO

20:00 horas, Deportes Iquique vs. Colo Colo, estadio Tierra de Campeones.

