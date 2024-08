Sin Bravo ni Sánchez y con varias novedades: Gareca entregó la nómina para los partidos de Chile ante Argentina y Bolivia

Este viernes el director técnico de la Selección chilena, Ricardo Gareca, entregó la nómina de cara a los partidos de septiembre ante Argentina y Bolivia, por la reanudación de las Clasificatorias sudamericanas para el Mundial 2026.

En conferencia, el "Tigre" fue nombrando uno a uno a los jugadores convocados para los cotejos ante la "Albiceleste", el 5 de septiembre en Buenos Aires, y ante el combinado altiplánico, el 10 del mismo mes en Santiago.

En la lista se confirmó la ausencia de Claudio Bravo, pues el estratego trasandino había adelantado que no lo consideraría al todavía no encontrar club. Además, también se ratificó la exclusión de Alexis Sánchez por la lesión que sufrió esta semana en un entrenamiento en el Udinese. Arturo Vidal y Gary Medel, tal como en Copa América, nuevamente no están.

Entre las sorpresas están el golero Lawrence Vigoroux y los regresos de Bruno Barticciotto y Williams Alarcón, quienes atraviesan un gran momento en el fútbol argentino.

Esta es la nómina completa de la Roja para los duelos ante Argentina y Bolivia por Clasificatorias:

Arqueros

Gabriel Arias - Racing Club (ARG)

- Racing Club (ARG) Brayan Cortés - Colo Colo

- Colo Colo Lawrence Vigouroux - Swansea (ING)

Defensas

Mauricio Isla - Colo Colo

- Colo Colo Paulo Díaz - River Plate (ARG)

- River Plate (ARG) Guillermo Maripán - Mónaco (FRA)

- Mónaco (FRA) Gabriel Suazo - Toulouse (FRA)

- Toulouse (FRA) Benjamín Kuscevic - Fortaleza (BRA)

- Fortaleza (BRA) Matías Catalán - Talleres (ARG)

- Talleres (ARG) Thomas Galdames - Krylia Sovietov (RUS)

- Krylia Sovietov (RUS) Felipe Loyola - Independiente (ARG)

- Independiente (ARG) Eugenio Mena - Universidad Católica

Volantes

Erick Pulgar - Flamengo (BRA)

- Flamengo (BRA) Rodrigo Echeverría - Huracán (ARG)

- Huracán (ARG) Williams Alarcón - Huracán (ARG)

- Huracán (ARG) Marcelino Núñez - Norwich City (ING)

- Norwich City (ING) Darío Osorio - Midtjylland (DIN)

- Midtjylland (DIN) Claudio Baeza - Toluca (MEX)

- Toluca (MEX) Vicente Pizarro - Colo-Colo

- Colo-Colo Diego Valdés - América (MEX)

- América (MEX) Carlos Palacios - Colo-Colo

Delanteros

Eduardo Vargas - Atlético Mineiro (BRA)

- Atlético Mineiro (BRA) Ben Brereton Díaz - Southampton (ING)

- Southampton (ING) Víctor Dávila - CSKA Moscú (RUS)

- CSKA Moscú (RUS) Jean Meneses - Toluca (MEX)

- Toluca (MEX) Bruno Barticciotto - Talleres (ARG)

