Sifup sale al paso de las críticas de Cristóbal Campos a la U y asegura que el club "prestó ayuda importante para su recuperación"

El presidente del Sindicato de Futbolistas Profesionales, Luis Marín, salió al paso de los incendiarios dichos de Cristóbal Campos, quien acusó que no recibió apoyo de su club formador, Universidad de Chile, luego del accidente de tránsito que protagonizó y que le costó la amputación de su pie derecho.

"Yo no he recibido ninguna ayuda de Universidad de Chile, en eso quiero ser claro", afirmó hace unos días el arquero, quien se encuentra entrenando con Provincial Talagante para volver a la actividad.

Sin embargo, desde el gremio de jugadores tienen una visión completamente distinta. "Universidad de Chile prestó una ayuda importante en el proceso de recuperación de Cristóbal, después que sufriera el accidente", aseguró Marín.

En la misma línea, subrayó que "el club, sus jugadores, dirigentes e hinchas inmediatamente se hicieron parte para ayudarlo. Cómo gremio somos agradecidos del apoyo que nos entregaron para ayudar a Cristóbal a salir adelante y que hoy vuelva a estar de pie".

