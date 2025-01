Sifup inicia proceso de mediación con la ANFP por paro, pero avisa que "tenemos puntos que no podemos seguir flexibilizando"

Este viernes, en las oficinas de la Dirección del Trabajo se reunieron representantes de la ANFP con dirigentes del Sindicato de Futbolistas Profesionales (Sifup), en el marco del proceso de mediación para intentar poner fin al paro que tiene en jaque el inicio de las competiciones, incluida la Supercopa programada para la próxima semana entre Colo-Colo y Universidad de Chile.

Pese a ser declarado "interlocutor no válido" en un comunicado emitido desde Quilín, el presidente del gremio de futbolistas, Gamadiel García, se mostró conforme de que haya iniciado el diálogo entre las partes e hizo una invitación a que en las próximas citas acudan otras autoridades del balompié criollo.

"Las puertas del sindicato están abiertas para llegar a acuerdos y tocar los puntos que desde el 5 de noviembre pusimos a disposición de la ANFP. Estamos contentos de que se haya realizado esta mediación y que el lunes si vengan los representantes que pueden tomar decisiones por parte de la ANFP. Estamos abiertos, esperando que esto se pueda solucionar", aseveró el exmediocampista.

El formado en Universidad de Chile defendió la paralización de actividades, subrayando que "no es una medida de presión, es una medida efectiva. No hemos hecho ninguna amenaza, actuamos con base en nuestros estatutos y la unanimidad de votos. Hay desconocimiento de parte del abogado de la ANFP de ahí en más".

Asimismo, planteó que "tenemos puntos que no podemos seguir flexibilizando, como la libertad de edad, el inicio y término de cada torneo. Mientras mi asamblea no me mandate a algo distinto, siguen las mismas condiciones".

ANJUFF SE LANZA CONTRA LA ANFP

En paralelo a este encuentro, la Asociación Nacional de Jugadoras de Fútbol Femenino (ANJUFF) reaccionó con fuerza tras la publicación de las bases de los campeonatos del año 2025 y aseguró que no cumplen con las exigencias planteadas por las propias jugadoras hace unos días.

Iona Rothfeld, presidenta del gremio, acusó que "este año, las jugadoras no fueron consideradas en el proceso de elaboración de las bases, a pesar de que solicitamos reuniones y enviamos propuestas formales antes de su presentación al Consejo de Presidentes".

Entre los puntos críticos, la mandamás del organismo apuntó que "se les pide a los dirigentes vender el espectáculo, pero ni siquiera pueden asegurar una transmisión de todos los partidos porque los recintos deportivos -que no son estadios- no siempre están preparados, es un círculo vicioso que frena el desarrollo".

Además, cuestionaron que el actual sistema de play offs solo permite a un reducido grupo de equipos compartir durante once meses, mientras que aquellos elencos que no clasifican a postemporada, quedan con un largo periodo de inactividad, poniendo en riesgo la estabilidad laboral de las deportistas.

