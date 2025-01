Sifup advierte que la Supercopa entre Colo-Colo y la U no se jugará "a menos que lleguemos a un acuerdo"

A pesar de que la ANFP ya ha hecho gestiones para que la Supercopa entre Colo-Colo y Universidad de Chile se dispute el próximo 25 de enero en La Serena, la definición entre albos y azules está en completo suspenso.

Es que el presidente del Sifup, Gamadiel García, insistió en que el paro del gremio de futbolistas sigue en pie, debido a que el Consejo de Presidentes de la ANFP no aceptó ninguna de las 11 medidas que propuso para los torneos 2025 de Primera, Primera B y Segunda División.

"Esta final no se jugará a menos que lleguemos a un acuerdo con los puntos que hemos puesto sobre la mesa. Hasta el momento no hay avances para llegar a un acuerdo", expresó el timonel.

En ese sentido, García expresó que "el Sindicato está abierto al diálogo, pero los responsables de no querer mejorar las cosas, porque quieren querer demostrar que son fuertes y están unidos, es el Consejo de Presidentes. No puedo culpar al directorio de Pablo Milad en la ANFP, porque ellos no toman ninguna decisión. El Consejo de Presidentes es quien vota las bases de los torneos".

"Si no tenemos el cambio que hemos solicitado, si no tenemos una directiva en la ANFP que pueda tomar decisiones sin conflicto de interés, nuestro fútbol se está enterrando cada vez más en un hoyo donde no podrá salir", añadió.

Por último, el exdelantero sostuvo que "nosotros como Sindicato no queremos quemar el fútbol chileno, sino que queremos darle un alivio de competencia, de respaldo a las leyes y que las cosas se hagan de manera correcta en lo deportivo".

