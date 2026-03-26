Sifup acusa a la dirigencia de S. Wanderers de cobrar indumentaria utilizada por campeones de la Libertadores sub-20

El Sindicato de Futbolistas Profesionales de Chile (Sifup) arremetió contrala dirigencia de Santiago Wanderers, a quienes acusó por cobrar la indumentaria al plantel sub-20 que obtuvo la Copa Libertadores de la categoría.

Bajo ese contexto y a través de un comunicado, anunciaron que asumirán el costo de las prendas.

El gremio indicó que "no queremos que un logro tan importante de nuestros socios y futuros asociados se vea empañado por mezquindad dirigencial".

Añadieron que "como sindicato queremos asumir el costo de la indumentaria deportiva que los dirigentes de le está cobrando al plantel sub-20, reciente campeón de la Copa Libertadores de América de la categoría".

Finalmente, remarcaron que "entendemos que estos hitos se construyen en la memoria emotiva de los jugadores a partir de los recuerdos y fruto del esfuerzo, sacrificio y compromiso de ellos y sus familias".

Cabe señalar que fue el periodista Diego Mora quien dio a conocer que "Los Sánchez están pidiendo la totalidad de la indumentaria a los campeones y esto generó una fuerte molestia”.

Luego agregó que “van a decir que no. Incluso van a decir que siguen en sus puestos. Pero no pueden decir que no hubo una discusión. No pueden decir que no le pidieron la indumentaria completa a la sub-20″, informó.

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