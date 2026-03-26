Sifup acusa a la dirigencia de S. Wanderers de cobrar indumentaria utilizada por campeones de la Libertadores sub-20

El gremio acusó a la directiva del cuadro porteño de "mezquindad dirigencial" por el presunto cobro de la indumentaria utilizada por el plantel campeón del certamen.
El Sindicato de Futbolistas Profesionales de Chile (Sifup) arremetió contrala dirigencia de Santiago Wanderers, a quienes acusó por cobrar la indumentaria al plantel sub-20 que obtuvo la Copa Libertadores de la categoría.
Bajo ese contexto y a través de un comunicado, anunciaron que asumirán el costo de las prendas.
El gremio indicó que "no queremos que un logro tan importante de nuestros socios y futuros asociados se vea empañado por mezquindad dirigencial".
Añadieron que "como sindicato queremos asumir el costo de la indumentaria deportiva que los dirigentes de le está cobrando al plantel sub-20, reciente campeón de la Copa Libertadores de América de la categoría".
Finalmente, remarcaron que "entendemos que estos hitos se construyen en la memoria emotiva de los jugadores a partir de los recuerdos y fruto del esfuerzo, sacrificio y compromiso de ellos y sus familias".
Cabe señalar que fue el periodista Diego Mora quien dio a conocer que "Los Sánchez están pidiendo la totalidad de la indumentaria a los campeones y esto generó una fuerte molestia”.
Luego agregó que “van a decir que no. Incluso van a decir que siguen en sus puestos. Pero no pueden decir que no hubo una discusión. No pueden decir que no le pidieron la indumentaria completa a la sub-20″, informó.
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