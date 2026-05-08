"Siento un dejo de injusticia": El lamento de Lucas Bovaglio tras el amargo empate de O'Higgins ante Sao Paulo

Por la cuarta fecha del Grupo C de la Copa Sudamericana, un amargo empate sin goles fue el saldo que dejó el encuentro disputado en el estadio El Teniente de Rancagua. En dicho recinto, O'Higgins no logró doblegar a Sao Paulo, a pesar de exhibir una amplia superioridad sobre el terreno de juego.

La falta de efectividad frente al conjunto brasileño generó evidente disconformidad en el estratega del cuadro celeste. Una vez finalizado el compromiso, Lucas Bovaglio analizó el desempeño de sus dirigidos y lamentó no haber conseguido la victoria en casa.

Durante la respectiva conferencia de prensa, el DT argentino fue enfático al evaluar el trámite del partido: "Claramente, superamos al rival en cuanto a situaciones de gol, a la postura. Es una pena, porque yo creo que el esfuerzo de los muchachos merecía otra recompensa. Hasta siento un dejo de injusticia, merecimos más".

Más allá de la frustración inicial, el adiestrador del "Capo de Provincia" mantiene el optimismo respecto al porvenir de la escuadra en el certamen continental. Esto se debe a que el equipo aún conserva intactas sus opciones de avanzar a la siguiente etapa, las cuales deberá definir en sus próximos cruces frente a Boston River y Millonarios.

Sobre este escenario futuro, el entrenador detalló los pasos a seguir para asegurar la clasificación: "Nos quedan dos fechas, las dos en condición de visitante, sabíamos que iba a ser un grupo parejo y las chances están vivas, así que trataremos de hacer primero un muy buen partido en Uruguay, y probablemente, jugar la última carta en Bogotá".

Tras esta igualdad como local, O'Higgins se instaló en el segundo puesto de su zona al alcanzar los siete puntos, misma cantidad que registra Millonarios. Con este puntaje, la escuadra rancagüina quedó a tan solo una unidad del actual líder del grupo, Sao Paulo.

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