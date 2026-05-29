Gerente de selecciones nacionales cree que la Roja "está bien encaminada" para regresar al Mundial en 2030

El gerente de selecciones nacionales, Felipe Correa, expresó su entusiasmo con el nuevo proceso de la Roja con miras al Mundial de 2030, destacando como un hito clave la separación que se debe dar entre la ANFP y la Federación de Fútbol.

En rueda de prensa, el directivo criollo sostuvo que "si bien hay un plazo para que eso ocurra, esperamos que se aplique este año, que ojalá coincida con el periodo establecido antes de elecciones y podamos presentar nuestro proyecto al nuevo directorio".

Al respecto, el personero del combinado criollo remarcó que "tenemos mucha confianza en que ese proyecto sea bien recibido. Más que pensar en la incertidumbre, estamos pensando en seguir potenciando lo que estamos haciendo, en las juveniles con microciclos y seguir dándole competencia internacional a la selección adulta con amistosos de primera categoría".

Por último, afirmó que "al final, el trabajo valida. La continuidad no depende de mí, es un hecho, pero tenemos un proyecto que debiera tener una buena acogida, porque creemos que estamos bien encaminados a volver a un Mundial el 2030".

Además, Correa confirmó que el elenco nacional disputará amistosos ante Canadá y Estados Unidos en septiembre, mientras que en octubre, se verá las caras con México y un rival por confirmar, y en noviembre se buscará a un adversario sudamericano para choques de ida y vuelta.

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