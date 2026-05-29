Ñublense escala a la parte alta de la Liga de Primera tras superar a un necesitado Cobresal

Con apenas 301 personas en las tribunas del estadio El Cobre Codelco, Ñublense venció por la cuenta mínima a un Cobresal complicado con la lucha por el descenso, y escaló hasta la parte alta de la Liga de Primera.

Los pupilos de Gustavo Huerta venían de caer en un duelo clave ante Audax Italiano y por lo mismo, tenían la obligación de ganar para alejarse de la zona roja de la tabla. Para los chillanejos, en tanto, la victoria podía catapultarlos a los primeros lugares.

El grueso de las emociones se concentraron en el tramo inicial. Julián Brea sacó un disparo que se fue apenas desviado (8') y tras cartón, una mano de Christian Moreno significó penal para la visita. Ignacio Jeraldino se paró frente a la pelota y abrió la cuenta con un potente tiro.

A partir de ahí las ocasiones de gol empezaron a escasear. La escuadra sureña se cerró en campo propio y no le dio espacios a un elenco minero que cerca del final rozó la igualdad con un cabezazo de Steffan Pino (39'). En los descuentos, Osvaldo Bosso tuvo en un frentazo la segunda conquista forastera.

Con un par de ajustes en la formación, el conjunto albinaranja se apoderó del esférico y adelentó sus líneas pero no tuvo claridad en los últimos metros de la cancha para siquiera inquietar al portero Nicola Pérez, bien resguardado por la retaguardia de los ñublinos.

Los dirigidos por Juan José Ribera, viendo que los locales dejaban espacios en el contragolpe, también tuvieron sus chances para haber ampliado las diferencias, pero a pesar de sus esfuerzos y de los intentos nortinos en el en el epílogo del compromiso, el marcador no se movió más.

Así, los "diablos rojos" escalaron hasta el cuarto puesto con 21 puntos, situándose a nueve del líder Colo-Colo y uno de su escolta Huachipato. El cuadro atacameño, en cambio, se estancó en el 14° lugar con trece unidades, dos por arriba de la zona de descenso.

Ambos equipos volverán a la acción el próximo sábado a las 18:00 horas, pero por la Copa de la Liga, con Ñublense buscando su clasificación ante Universidad de Concepción y Cobresal despidiéndose frente a Universidad Católica.

FICHA DEL PARTIDO

Cobresal

Alejandro Santander; Franco Bechtholdt, Christian Moreno (Renato Huerta, 45'), José Tiznado; Aaron Astudillo (Juan Fuentes, 45'), Agustín Nadruz (Franco Frías, 72'); Guillermo Pacheco, Bryan Carvallo, Antonio Castillo; Steffan Pino, Julián Brea. (DT: Gustavo Huerta)

Ñublense

Nicola Pérez; Felipe Campos, Osvaldo Bosso, Sebastián Valencia; Gabriel Graciani (Pablo Calderón, 78'), León Mansilla (Diego Céspedes, 53'), Matías Plaza (Alex Valdés, 63'), Manuel Rivera, Jovanny Campusano; Ignacio Jeraldino (Franco Rami, 78'), Ignacio Tapia. (DT: Juan José Ribera)

Árbitro: Claudio Díaz

Estadio: El Cobre Codelco, El Salvador

PURANOTICIA