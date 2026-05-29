La Roja femenina reveló nómina para partido clave contra Ecuador por la Liga de Naciones

El técnico Luis Mena convocó a 23 futbolistas en un listado liderado por la capitana y portera Christiane Endler, quien viene de alcanzar la final de la UEFA Champions League con el Olympique de Lyon.
La Selección chilena femenina publicó la nómina para su trascendental encuentro del próximo viernes ante Ecuador, el cual es clave para que la Roja llegue con esperanzas a la última fecha pensando en el repechaje para el Mundial de 2027.
El técnico Luis Mena convocó a 23 futbolistas en un listado liderado por la capitana y portera Christiane Endler, quien viene de alcanzar la final de la UEFA Champions League con el Olympique de Lyon.
Además de otras referentes del plantel como la mediocampista Yanara Aedo o la defensa Fernanda Pinilla, el entrenador sorprendió con el llamado de la delantera chilena-española, Sofía Coulombe, quien milita en el Ona Sant Adriá de España.
El combinado criollo llega a este encuentro en el cuarto lugar de la Liga de Nacional con 10 puntos, mientras que la "Tricolor" marcha quinta con ocho unidades.
Por lo mismo y considerando que en la última fecha estará libre, el "Equipo de Todos" requiere de al menos una igualdad para respirar con tranquilidad y acercarse a la repesca.
Arqueras
- Christiane Endler (Olympique de Lyon/Francia)
- Ryan Torrero (Colo-Colo)
- Marián Jerez (Santiago Wanderers)
Defensas
- Fernanda Ramírez (Universidad Católica)
- Camila Sáez (FFCH)
- Fernanda Pinilla (Club León/México)
- Catalina Figueroa (Universidad de Chile)
- Valentina Díaz (Universidad de Chile)
- Michelle Olivares (Colo-Colo)
- Gabriela García (Universidad de Chile)
Mediocampistas
- Nayadet López (Deportivo Alavés/España)
- Yastin Jiménez (Colo-Colo)
- Yanara Aedo (Colo-Colo)
- Millaray Cortés (Sevilla/España)
- Yessenia López (Colo-Colo)
- Javiera Grez (Colo-Colo)
- Mariana Morales (Universidad de Chile)
Delanteras
- Vaitiare Pardo (Universidad Católica)
- Rosario Balmaceda (Colo-Colo)
- Adriana Moreno (Coquimbo Unido)
- Sonya Keefe (Granada/España)
- Mary Valencia (Colo-Colo)
- Sofia Coulombe (Ona Sant Adriá/España)
(Imágenes: @LaRoja)
PURANOTICIA