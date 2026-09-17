Sheffield United de Brereton cae ante equipo de cuarta división y se despide de la Carabao Cup

Ben Brereton regresó esta temporada al Sheffield United y ya sufrió su primer traspié en su retorno al club. El cuadro de Los Sables quedó sorpresivamente eliminado en la tercera ronda de la Carabao Cup tras caer ante un equipo de cuarta división.

El conjunto del delantero chileno-inglés perdió por 1-0 en su visita al modesto Fleetwood FC, elenco que milita en la League Two, la cuarta categoría del fútbol británico.

El técnico Chris Wilder optó por presentar una formación alternativa y la apuesta no dio resultado, ya que los dueños de casa se impusieron gracias a un autogol de Rhys Norrington-Davies a los 57 minutos.

"Big Ben" comenzó el encuentro en el banco de suplentes e ingresó a los 59 minutos, pero no logró evitar la eliminación de su equipo de la Carabao Cup.

Tras este duro traspié, Brereton y Sheffield United deberán enfocarse ahora en la Championship, ya que este sábado visitarán al Stoke City por la octava fecha del torneo.

(Imagen de @Sheffieldunited)

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