Seymour asegura que en la U no pueden relajarse: "Podemos terminar mejor y no salvarnos con lo justo"

Universidad de Chile visitará este domingo a Huachipato, por la 29° y penúltima fecha del Campeonato Nacional, con el objetivo de olvidar definitivamente el descenso.

Por eso, el volante y capitán de los azules, Felipe Seymour, aseguró que no pueden relajarse y afrontar esta recta final con todo.

"Es lo que se habla mucho, de no relajarse, de no decir bueno ya está. Sabemos que podemos terminar mejor y no salvarnos con lo justo. Estos puntos son vitales e importantes para demostrar como equipo que no nos relajamos y que la U debe aspirar a lo más importante", reconoció en conferencia de prensa.

"Es fundamental evitar, es el último esfuerzo que puede ser muy importante por cómo se dio el año, que por un mes era impensado para muchos y se esperaba que se repetía lo del año pasado. Son 15 días que hay que estar enfocados, dedicarse 100% a esto, son partidos importantes", añadió.

Además, Seymour agregó: "Creo que la clave de este grupo es que ha sabido abstraerse de todo lo externo y los problemas extra futbolísticos, sabiendo lo que ha ocurrido semana a semana o durante este año. Está en la madurez y la unión del grupo preocuparse de lo futbolístico y mantener el foco. El grupo nunca se ha desenfocado de estos dos objetivos".

PURANOTICIA