Huachipato debió esforzarse al máximo para derrotar en el epílogo a Unión La Calera

En un compromiso de inicio polémico, Huachipato tuvo que esforzarse al máximo para capitalizar la superioridad numérica con la que contó desde el minuto tres y superó por la cuenta mínima a Unión La Calera en el estadio CAP Acero.

Los acereros dejaron buenas sensaciones en el empate de la semana pasada ante Colo Colo, pero necesitaban el triunfo para prenderse en la lucha por clasificar a copas internacionales. Misma situación para los cementeros, que además venían de tres derrotas consecutivas.

Los jugadores no habían terminado de calentar motores cuando la visita se quedó con un hombre menos. Kevin Méndez fue con una pierna en alto, impactó a Leandro Díaz y el árbitro Piero Maza no dudó en mostrarle la tarjeta roja, y aunque el VAR intervino y lo llamó a ver la acción en detalle, el juez mantuvo su decisión.

A pesar de estar con un futbolista más sobre el terreno de juego, el cuadro siderúrgico tuvo dificultades para aprovechar esta situación y penetrar en el ordenado fondo de los pupilos de Walter Lemma, quien reagrupó sus fichas para no pasar zozobras en la Región del Biobío.

Recién cerca de la media hora de partido el elenco metalúrgico se atrevió un poco más y con un cabezazo de Cris Martínez (30') y un centro raso de Maximiliano Gutiérrez para el propio Martínez (36'), estuvo cerca de irse en ganancia al descanso.



Ya en el complemento los dirigidos por Jaime García se animaron un poco más y tras inquietar en el tramo inicial con ollazos al área, a la hora de encuentro "Maxi" Gutiérrez probó con un tiro que se marchó rozando el poste derecho. Hacia el minuto 70, Nicolás Vargas y Lionel Altamirano, ambos desde inmejorable ubicación, erraron lo que a todas luces era la apertura de la cuenta.

Parecía que la escuadra calerana se saldría con la suya, pero en un nuevo desborde de Gutiérrez, el extremo metió un balón por bajo que no alcanzó a contener el portero Jorge Peña y el defensa Felipe Campos, que había tenido un buen desempeño, terminó metiendo la pelota en su propio arco.

Gracias a este resultado, los de la Usina treparon hasta el noveno lugar de la tabla con 25 puntos, sacándole tres de ventaja al combinado de la Región de Valparaíso, que se hundió en el undécimo puesto.

El próximo viernes, Unión La Calera recibirá en el estadio Nicolás Chahuán Nazar a Deportes La Serena a partir de las 20:00, mientras que Huachipato enfrentará a Deportes Limache desde las 15:00 del domingo 16.



Huachipato

Rodrigo Odriozola; Joaquín Gutiérrez (Mario Briceño, 73'), Benjamín Gazzolo, Rafael Caroca, Leandro Díaz (Claudio Torres, 59'); Nicolás Vargas, Óscar Ortega (Kevin Altez, 54'), Jimmy Martínez; Maximiliano Gutiérrez, Cris Martínez, Lionel Altamirano. (DT: Jaime García)

Unión La Calera

Jorge Peña; Javier Saldías, Felipe Campos, Diego Ulloa, Michael Maturana; Agustín Álvarez Wallace (Felipe Yáñez, 90+1'), Camilo Moya (Erik de los Santos, 73'); Christopher Díaz, Sebastián Sáez (Juan Méndez, 73'), Kevin Méndez; Ignacio Mesías (Leandro Benegas, 82'). (DT: Walter Lemma)

Expulsados: Kevin Méndez (ULC, 2')

Árbitro: Piero Maza

Estadio: Huachipato CAP-Acero, Talcahuano

PURANOTICIA