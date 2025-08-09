Brayan Cortés podría debutar con Peñarol en el clásico del fútbol uruguayo

Apenas una semana ha transcurrido desde que el portero Brayan Cortés partió a préstamo desde Colo Colo a Peñarol y pese al poco tiempo de adaptación, el "Indio" tendría su primera prueba de fuego.

Esto porque de acuerdo a medios como Carve Deportiva y DSports, el oriundo de Iquique podría hacer su debut este sábado ante Nacional en una nueva edición del Clásico del fútbol uruguayo.

Cabe recordar que el jueves en conferencia de prensa, el técnico carbonero Diego Aguirre jugó al misterio y dejó entrever que el criollo tenía las mismas chances de ser de la partida que el charrúa Martín Campaña.

Sin embargo, todo parece indicar que Cortés saltará a la cancha desde el minuto uno en una oncena que completan Pedro Milans (Emanuel Gularte), Javier Méndez, Nahuel Herrera, Maximiliano Olivera; Jesús Trindade, Ignacio Sosa; Javier Cabrera, Leonardo Fernández, Diego García; Maximiliano Silvera.

