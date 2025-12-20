Sevilla visita al Real Madrid con Alexis Sánchez como titular y Suazo en la banca

El Sevilla enfrentará este sábado al Real Madrid en el estadio Santiago Bernabéu, en duelo correspondiente a la fecha 17 de la liga española, programado para las 17:00 horas de Chile. El elenco andaluz contará con presencia chilena en la convocatoria para este exigente compromiso.

A la confirmación de Alexis Sánchez en el frente de ataque, se suma el regreso de Gabriel Suazo, quien dejó atrás una lesión y vuelve a estar disponible para el técnico Matías Almeyda, aunque lo hará comenzando el partido desde la banca. El lateral izquierdo titular seguirá siendo Oso, quien ha ocupado regularmente esa posición.

El entrenador argentino deberá realizar varios ajustes en su oncena debido a múltiples ausencias por lesión, además de la convocatoria de algunos jugadores a la Copa Africana de Naciones, lo que ha condicionado la planificación del equipo para este encuentro ante los merengues.

En caso de mantenerse la decisión técnica, Alexis Sánchez sería titular y alcanzaría un hito personal, disputando su partido número 100 en la liga española, considerando su anterior etapa defendiendo la camiseta del Barcelona, logro que suma relevancia a su presencia ante el Real Madrid.

Las probables formaciones para el compromiso serían las siguientes:

Real Madrid: Courtois; Valverde, Asencio, Rüdiger, Fran García; Tchouaméni, Güler; Bellingham; Vinicius, Mbappé y Rodrygo.

Sevilla: Vlachodimos; Carmona, Cardoso, Gudelj, Castrín, Oso; Agoumé, Mendy, Sow; Sánchez e Isaac.

PURANOTICIA