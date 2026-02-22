Sevilla se reivindica con triunfo clave como visitante

Sevilla FC consiguió un valioso triunfo como visitante y logró aliviar la presión que venía acumulando en las últimas semanas en la liga española.

El equipo dirigido por Matías Almeyda derrotó por 1-0 a Getafe CF en el marco de la fecha 25 del campeonato, resultado que se transforma en puntos vitales en su lucha por estabilizarse en la tabla.

La escuadra andaluza llegaba con la necesidad urgente de sumar, luego de coquetear con posiciones cercanas a la zona peligrosa de la clasificación.

El único gol del compromiso llegó a los 64 minutos, cuando Djibril Sow aprovechó una oportunidad en el área para marcar la diferencia definitiva.

Con esta victoria, Sevilla alcanzó los 29 puntos y se ubicó en el puesto 11, logrando por ahora tomar distancia de los puestos comprometidos.

El encuentro también contó con participación chilena. Gabriel Suazo fue titular y disputó gran parte del compromiso, siendo reemplazado en el segundo tiempo por Adnan Januzaj.

En tanto, Alexis Sánchez ingresó a los 80 minutos, sustituyendo a Neal Maupay en los minutos finales del partido.

El triunfo le permite al conjunto hispalense recuperar confianza y encarar con mayor tranquilidad el tramo decisivo de LaLiga, donde cada punto comienza a pesar.

PURANOTICIA