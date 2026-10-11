Sevilla ratifica a Gabriel Suazo como primer capitán para la temporada 2026-2027

Gabriel Suazo llegó el año 2025 a Sevilla y rápidamente logró imponer su liderazgo en el equipo.

Así quedó ratificado en las últimas horas cuando el club español dio a conocer, a través de sus redes sociales, una noticia que involucra al lateral izquierdo formado en Colo Colo: que será el primer capitán del equipo en la temporada 2026-2027.

La jineta había quedado sin dueño tras la salida del club de Nemanja Gudelj y, tras una votación de sus compañeros y la ratificación del entrenador, Suazo se convirtió en su sucesor.

En caso de ausencia del chileno, los que portarán la cinta serán, en forma consecutiva, Kike Salas, Lucien Agoumé, Marcao, José Ángel Carmona y Odysseas Vlachodimos.

Gabriel Suazo ya ha cumplido estas funciones. Fue capitán en Colo Colo, también en su segunda temporada en Toulouse de Francia y ahora lo es en la selección chilena.

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