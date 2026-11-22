La alegría por el regreso de Cobreloa a Primera División se vio empañada por la viralización de un vídeo donde el plantel dedicó un vulgar cántico en contra de Humberto Suazo, director técnico de San Luis, rival al cual vencieron en penales por 5-4 en la final de la Liga de Ascenso.

En una transmisión en vivo que realizó el delantero Vicente Conelli para su cuenta de Instagram, se escucha a los jugadores entonar el clásico "un minuto de silencio" nombrando directamente al entrenador quillotano. Además, la cámara captó a un futbolista calameño gritar "¡Que la chu... 'Chupete'".

Ante el repudio que generó el vídeo, el atacante rompió el silencio en sus redes sociales. "Quiero disculparme públicamente por el video live de Instagram que anda circulando respecto a la celebración en el bus. La intención jamás fue insultar o denigrar ni a San Luis ni a Humberto Suazo", partió señalando.

Siguiendo esa misma línea, el formado en Unión Española afirmó que "para mí, que juego en su posición, es un referente en todo sentido, y me duele que se haya mostrado esa imagen sobre mí, ya que desde que era chico veía sus jugadas y goles. Y realmente lo admiro. Además de que los dichos tampoco van con mis principios".

Para cerrar, el ariete de 23 años remarcó que "espero puedan entender que todo fue parte de la euforia y el 'show' que se genera tras ganar un campeonato, y nunca desde la vereda de ofender o desprestigiar a San Luis y a Humberto Suazo, como dije anteriormente".

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